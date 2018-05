È giallo a Trapani, dove dallo scorso 12 aprile si sono perse le tracce di Fortunata Fiorenza D'Amodio, scomparsa insieme al figlio di 7 mesi. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. La ragazza, 20 anni, potrebbe essersi allontanata volontariamente dopo una lite con il compagno e padre del piccolo, Giuseppe Maltese, 46enne di Paceco. I due vivevano insieme da tre anni. È stato proprio l'uomo a lanciare l'allarme, denunciando la sparizione ai carabinieri, ma invano, dal momento che lei e il suo bambino non sono ancora stati rintracciati. L'ultimo contatto con lei risalirebbe a circa una settimana fa, intorno all'1 maggio, quando la giovane aveva scritto via WhatsApp di trovarsi a Firenze, prima di bloccare i suoi canali social.

"Io non credo che sia arrivata in Toscana, non aveva i soldi per farlo – ha detto l'uomo disperato ai media locali -. Sto impazzendo, non so più quale strada percorrere. Abbiamo litigato, ma nulla di grave, abbiamo anche fatto pace dopo poco". Il 46enne non crede neanche alla versione fornita dalla sorella di Fortunata, secondo la quale la 20enne e il bambino sarebbero ospiti di una casa famiglia a Milano. Da qui la decisione di allertare le forze dell'ordine.