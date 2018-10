Gravissimo episodio nella mattinata di lunedì a Trapani dove un agente di polizia è rimasto gravemente ferito dopo aver maneggiato una chiavetta usb al cui interno era nascosto dell'esplosivo e si è rivelata essere una vera e propria trappola bomba. Il poliziotto ferito è un ispettore di polizia della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Trapani, colpito alla mano sinistra mentre stava inserendo la chiavetta usb in un computer per controllarne il contenuto. Dalle prime notizie, infatti, pare che la chiavetta fosse stata recapitata ad un avvocato all'interno di un plico ma il legale, insospettitosi per la strana circostanza, l'avrebbe consegnata a sua volta agli uomini della Polizia di Stato per farne controllare il contenuto. Mentre veniva maneggiato, però, il dispositivo di memoria è improvvisamente esploso colpendo in pieno la mano dell'agente che lo teneva. Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, il poliziotto ha rischiato di perdere le dita della mano mano sinistra.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'agente era stato incaricato di avviare accertamenti sulla pennetta usb che era stata inviata nei mesi scorsi ad un legale del Foro trapanese che aveva sporto denuncia consegnando il plico alla polizia dopo che aver verificato che il mittente indicato sulla busta in realtà non gli aveva inviato niente. Nelle scorse settimane infatti il pm titolare dell'indagine contro ignoti avrebbe consegnato alla polizia giudiziaria la busta ma appena l'ispettore ha aperto il dispositivo per inserirlo nel computer questo è scoppiato. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi e poi condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale "Sant'Antonio Abate" di Trapani per le prime cure ma successivamente, vista la gravità del ferite alla mano, è stato trasferito presso un reparto di Chirurgia plastica dove è stato operato per le lesioni riportate alle dita.