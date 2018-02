Drammatico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica all'ingresso della città di Bisceglie, sulla strada per Trani, in Puglia. Una vettura sulla quale viaggiavano tre giovani amici, una Ford Focus, per cause ancora da accertare, è finita dritta a un incrocio fino a poco tempo fa regolato da semaforo, schiantandosi contro le piante dell'aiuola al centro della nuova rotatoria. Tragico il bilancio dello schianto: un giovane andriese è morto mentre gli altri due a bordo, un uomo e una donna, sono rimasti feriti e sono stati trasportati d'urgenza all'Ospedale Bonomo di Andria. La vittima si chiamava Nicola Castellano, 37 anni, originario di Andria, che era seduto sul sedile del passeggero.

Lo schianto intorno alle 3 di notte sulla strada che collega Bisceglie a Trani, all’altezza della rotatoria di via don Pancrazio Cucuzziello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i ragazzi dal lamiere e i sanitari del 118 per i soccorsi medici, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso. Sulla vicenda indagano ora proprio i militari dell'arma carabinieri che, dopo aver ricevuto l'esito delle analisi del sangue del conducente dell'auto, hanno arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio stradale.

Il 34enne sottoposto a esami del sangue infatti è risultato aver un tasso alcolemico superiore al consentito. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nell'incidente stradale non sarebbero coinvolti altri mezzi. Il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo da solo, schiantandosi contro un albero della rotonda. La vettura ha prima urtato il cordolo della pista ciclabile a bordo strada e poi è finita nell'aiuola centrale, finendo la sua corsa contro una palma.