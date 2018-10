Incidente stradale mortale nelle scorse ore in Gallura dove un giovane automobilista di 18 anni ha perso la vita a seguito di un terribile impatto al volante della sua auto nel territorio del comune di Arzachena, in provincia di Sassari, in Sardegna. La vittima è Gianluca Simula, 18enne nato ad Aosta, ma cresciuto e da sempre residente a Ittiri. Il dramma nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 2.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare si sia trattato di un incidente che non ha coinvolto altre vetture. Il giovane stava percorrendo la circonvallazione di Arzachena quando, forse a causa della pioggia e dell'asfalto bagnato, all'altezza di un distributore di benzina, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è finito fuori strada, ribaltandosi.

Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Inutile infatti il successivo intervento sul posto dei i vigili del fuoco e dell'ambulanza del 118. Per Gianluca Simula non c'è stato nulla da fare e i sanitari hanno dovuto dichiarane il decesso sul posto: il ragazzo, che avrebbe compiuto 19 anni la prossima settimana, è morto praticamente sul colpo a causa dello schianto. Il giovane era da solo alla guida dell'auto. Un tragedia che ha gettato nello sconforto familiari e amici del 18enne che da poco aveva preso la patente di guida. Un passo necessario che gli aveva permesso di spostarsi più facilmente dalla sua città verso la Costa Smeralda dove aveva trovato un lavoro da cameriere in uno dei tanti ristoranti della zona.