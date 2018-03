Incidente stradale mortale questa mattina nel centro di Chiavari, nella città metropolitana di Genova, all’incrocio tra via Damiano Chiesa e via Orsi. Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato violentemente con un'auto mentre era in sella alla sua amata motocicletta. La vittima è il giovane Simone Cantero, che nell'impatto è stato scaraventato a terra finendo poi contro una saracinesca chiuso di un negozio. Sul posto è subito accorsa l’automedica del 118 con il supporto di un’ambulanza della Croce Verde ma per il 25enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato di rianimarlo in tutti i modi e avevano anche allertato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per il trasferimento d'urgenza all’ospedale San Martino di Genova, ma il ragazzo è deceduto nel tragitto verso la piazzola di atterraggio, prima che l'elisoccorso arrivasse.

Sul luogo dell'incidente sono subito accorsi anche gli agenti della polizia municipale della cittadina ligure che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i testimoni dell'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ipotesi è che l’automobile abbia svoltato a sinistra verso via Orsi, mentre la moto in cui era alla guida Cantero la stava sorpassando. Anche se entrambi i veicoli andavo a velocità moderata, l'impatto è stato inevitabile e per il 25enne si è rivelato fatale. Incredulità e dolore quando si è diffusa la notizia della morte del giovane che in tanti conoscevano a Chiavari. "Ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso e la tua voglia di vivere!" hanno scritto gli amici su Facebook.