in foto: Foto di repertorio

Incidente stradale fatale nel pomeriggio di domenica lungo le strade torinesi. Una donna e madre di 38 anni ha perso la vita in un drammatico scontro frontale tra due vetture avvenuto sulla strada per il traforo del Pino, sulla collina del capoluogo piemontese. Scioccante la scena che si è presentata davanti ai soccorritori giunti poco dopo sul posto. La vittima, originaria della Repubblica Dominicana ma residente da tempo a Pecetto Torinese, è morta davanti ai suoi tre figlioletti che viaggiavamo in auto con lei. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna era al volante della sua vettura con all'interno i tre minori quando, all’altezza dell’hotel Aston, ha urtato violentemente contro un’altra auto che procedeva nella direzione opposta per motivi ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti.

Dopo la chiamata di emergenza, la donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con diverse ambulanze, e trasportata in condizioni disperate al Centro traumatologico ortopedico di Torino dove è morta poco dopo. Nell'incidente sono rimasti feriti anche i tre bambini che viaggiavano con lei, anche loro soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove son ora ricoverati. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Trasportato al pronto soccorso di Chieri invece il conducente dell'altra automobile coinvolta. Neanche lui è in gravi condizioni ma, secondo le prime notizie, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Sul caso indagano ora i carabinieri che hanno effettuato anche i rilievi per accertate la dinamica dell'accaduto