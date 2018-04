Terribile incidente stradale nelle scorse ore sulla superstrada Brindisi-Taranto, in Puglia, all’altezza del comune di Latiano: un devastante impatto tra due auto è costato la vita a Lorenzo Caiolo, 64enne professore di Lettere ed ex sindaco di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Drammatica la dinamica dell'accaduto ricostruita dalle forze dell'ordine. L'auto su cui viaggiava la vittima procedeva tra Francavilla e Latiano quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrata improvvisamente con un'altra vettura che procedeva nello stesso senso di marcia. L'auto del docente, condotta dal figlio, nell'impatto si è capovolta e ha preso fuoco. Mentre il conducente è riuscito a salvarsi, il passeggero però è rimasto intrappolato nell'abitacolo trovando una morte orribile tra la fiamme.

Inutili i successivi tentativi di spegnere le fiamme da parte degli altri automobilisti di passaggio. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare l'incendio della vettura, ma ormai per il 64enne era già troppo tardi. I sanitari del 118 giunti in ambulanza hanno solo potuto constatare il decesso. Feriti e trasportati in ospedale sotto shock i conducenti dei due veicoli coinvolti. L'episodio, avvenuto intorno alle 21,30 di mercoledì, ha lasciato sgomenta l'intera comunità di San Vito dove Caiolo era molto conosciuto per le sue attività sul territorio e il suo impegno politico che lo aveva portato anche a guidare l'amministrazione comunale negli anni '90 ma anche per l'umanità e l'impegnato nel sociale. Quando la notizia si è diffusa, soprattutto attraverso il web e i social, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio. Sull'incindente indaga ora la polizia stradale .