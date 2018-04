Gravissimo e tragico incidente stradale nelle scorse ore a Ferrara. Un motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato violentemente contro un'auto lungo via Padova. Il tremendo impatto domenica intorno alle 12.30 all’incrocio con via Maragno. La vittima è Claudio Bignardi, 50enne ferrarese residente nella frazione di Pontelagoscuro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all'origine dello scontro tra auto e moto molto probabilmente c'è stata una mancata precedenza. La vittima, che viaggiava a bordo della sua amata Harley Davidson in direzione Pontelagoscuro, si sarebbe trovato davanti l'auto, una Volkswagen Polo guidata da un 55enne, che si immetteva sulla statale da via Maragno.

L'impatto è stato inevitabile e si è rivelato fatale per il centauro nonostante indossasse il casco. Nell’impatto la moto è rimasta semidistrutta e il centauro è stato sbalzato a terra, riportando traumi di grave entità. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi sanitari del 118, infatti, le sue condizioni erano apparse subito gravissime a causa dell'impatto con l'asfalto. I medici hanno tentato di stabilizzarlo e di portarlo in ospedale con l'ambulanza ma purtroppo il 50enne è deceduto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Claudio Bignardi, che lavorava alla Lyondelbasell di Ferrara, lascia una moglie e una figlia. Sul luogo del'incidente anche i vigili urbani, vigili del fuoco e la polizia per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire con più certezza l'esatta dinamica dei fatti.