Un drammatico incidente stradale, avvenuto nella mattinata di sabato lungo le strade piemontesi, è costato la vita ad un giovane di 22 anni originario di Cherasco, in provincia di Cuneo. La vittima è Andrea Forte che al momento del terribile impatto era a bordo della sua amata motocicletta, una Honda Cbr di grossa cilindrata. Il dramma si è consumato poco prima delle 11 sulla strada provinciale Fossano-Cuneo, poco dopo la cittadina di Sant’Albano Stura, sempre nel Cuneese, all’altezza della frazione Ceriolo. La moto, che viaggiava in direzione del capoluogo, si è scontrata violentemente contro un grosso camion da trasporto alimenti che giungeva dalla direzione opposta ma si trovava nel messo del carreggiata per svoltare.

Seconda una prima ricostruzione dei fatti basata sui rilievi e le testimonianze raccolte dai carabinieri di Fossano per cercare di stabilire la dinamica dell’incidente, infatti, pare che il conducente del mezzo pesante, un camionista piemontese, abbia svoltato verso un locale stabilimento industriale, tagliando la strada al ventiduenne che proveniva da Fossano. Il giovane, che si è trovato il grosso ostacolo davanti, non ha fatto in tempo a frenare ed è finito contro la parte posteriore del camion. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Inutili infatti i successivi soccorsi medici da parte del 118 allertato dagli altri automobilisti di passaggio. L’equipe dell’emergenza sanitaria territoriale intervenuta sul posto ha cercato di rianimare il giovane ma si è dovuta arrendere e dichiarare la sua morte sul posto.

Per permettere ai soccorsi di intervenire, agli inquirenti di effettuare i rilievi del caso e infine sgomberare l'area dai detriti, la provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore con inevitabili disagi alla circolazione a Sant’Albano Stura. La salma del 22enne Andrea Forte è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santissima Trinità di Fossano a disposizione dell'autorità giudiziaria . Il conducente del camion, che non ha riportato ferite, è risultato negativo all’alcool-test.