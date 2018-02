in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nelle prime ore del mattino di giovedì lungo l'autostrada A14 Bologna Taranto, nel tratto compreso tra le uscite di Faenza e Forlì. Una vettura che viaggiava in direzione di Ancona ha improvvisamente sbandato, per motivi ancora da accertare, finendo per schiantarsi contro uno spartitraffico. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla conducente del veicolo, una donna di 50 anni morta sul colpo. Nell'incidente ferito gravemente anche il figlio della donna, un bambino di dieci anni che viaggiava nella stessa auto e ha assistito alla morte atroce della madre. Il piccolo è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Cesena, le sue condizioni sarebbero gravi.

L'allarme è scattato poco dopo le ore 7, quando altri automobilisti hanno segnalato l'incidente al km 80. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi medici del 118 oltre al personale dell'autostrada della Direzione di Bologna. Nonostante i tentativi di rianimarla, per la donna non c'e stato nulla da fare. Vista la gravità della situazione del piccolo, i medici invece hanno richiesto l‘invio dell'elisoccorso da Ravenna che poi ha provveduto a trasportare il bambino all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Gli agenti intervenuti sul posto hanno effettuato i primi rilievi per accertare l'accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nell'incidente è rimasta coinvolta una sola vettura: la donna avrebbe perso il controllo della macchina, sbandando e finendo contro uno spartitraffico.