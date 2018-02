Una ragazzina di quattordici anni è morta in Malesia in seguito a un drammatico incidente. La lama di un tosaerba si è staccata dalla macchina agricola e l’ha colpita alla testa. Secondo i media locali che hanno riportato la notizia, la giovane è morta sul colpo: la testa è stata praticamente divisa a metà dalla lama. Anche altri due ragazzi sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non seria. La giovane vittima si chiamava Nur Afini Roslan ed era una studentessa alla Tuanku Abd Rahman secondary school a Gemas, nello stato malese di Negeri Sembilan. Il tragico incidente si è verificato sul campo di gioco della scuola.

Feriti in modo non grave altri due adolescenti – Secondo quanto accertato dalla polizia, che sta indagando su quanto accaduto, la quattordicenne è stata uccisa dalla lama volante che, appunto, le ha tagliato la testa in due. La polizia ha spiegato che i resti della ragazza sono stati portati in un ospedale locale per un esame post-mortem mentre i due studenti feriti, un tredicenne e un quattordicenne, sono stati portati in un’altra clinica dove sono stati medicati. Non è stata resa nota al momento l’identità di chi si occupava della manutenzione della macchina agricola.