Probabilmente è sceso dalla cabina di guida per controllare qualcosa al mezzo ma in pochi attimi si è ritrovato addosso lo stesso tir che lo ha schiacciato e ucciso. Così è morto tragicamente nelle scorse ore un camionista italiano di 54 anni, schiacciato dal suo camion mentre lo stava allestendo per una consegna. La tragedia che si è consumata nella mattinata di giovedì, intorno alle 10, a Vigolo Vattaro, nella provincia autonoma di Trento. La vittima è Egidio Grisotto, un padroncino originario di Canal San Bovo e molto noto in zona per la sua attività con il tir.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo era proprio impegnato nel suo lavoro quando è avvenuto l'incidente mortale. Dopo aver percorso un tratto di strada in retromarcia, il 54enne, impegnato in alcune consegne, aveva trovato la strada sbarrata da un altro mezzo pesante. A quel punto avrebbe arrestato il proprio mezzo per verificare come effettuare al meglio la manovra, una volta sceso però il camion si è inaspettatamente mosso, anche a causa della leggera pendenza della strada. L'autista, accortosi di quanto accadeva, si sarebbe precipitato nel tentativo di fermare il mezzo ma è rimasto schiacciato dal tir che infine ha concluso la sua corsa con un impatto contro un camper parcheggiato nei pressi di un'abitazione privata.

Per l'uomo inutili i successivi soccorsi allertati dagli abitanti della zona che sono usciti in strada dopo il tremendo botto. I sanitari hanno provato a rianimare il camionista per lungo tempo ma tutte le operazioni sono risultate vane e i medici ala fine si son dovuto arrendere e dichiarane la morte sul posto. Sul luogo dello schianto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e i carabinieri e gli ispettori del lavoro della Uopsal per ricostruire la dinamica dei fatti.