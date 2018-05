Francesco Zorzetto, 49 anni, era noto ristoratore a Venezia. Per anni aveva gestito La Cantina in Strada Nuova a San Fellce. L’uomo ha perso la vita a Preganziol sulla linea ferroviaria Treviso-Venezia. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Il Gazzettino, Zorzetto avrebbe parcheggiato la propria macchina in una diramazione di via Sambughè, a ridosso del sottopassaggio: un residente della zona ha detto di aver notato la vettura già verso mezzogiorno, quando ha percorso la strada per andare a prendere i nipotini a scuola.

Stando a quanto ricostruito dagli uomini della polizia ferroviaria di Treviso, intervenuti sul luogo della tragedia, insieme ai carabinieri di Mogliano e ai soccorritori del Suem, il 49enne, dopo aver lasciato la sua auto, avrebbe percorso a piedi un piccolo tratto di via Boschetta, e una volta superate le prime abitazione, avrebbe attraversato un campo che confina con la linea ferroviaria. Al passaggio del convoglio regionale 11025 che procedeva in direzione di Mogliano, Zorzetto ha oltrepassato i binari mentre il treno stava per sopraggiungere. A nulla è servita la frenata d'emergenza. Secondo gli investigatori, il suicida non avrebbe lasciato nessuna spiegazione nei confronti di questo gesto estremo.

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768