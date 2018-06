Tragedia sfiorata nelle scorse ore in un albergo di Jesolo, lungo la costa della città metropolitana di Venezia. Un intero balcone si è improvvisamente staccato da una parete della struttura ricettiva che affaccia va sull'interno, crollando di schianto sulla piscina sottostante. L'episodio all'hotel Albatros nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16.30, quando fortunatamente in quel punto con c'era più nessuno e dunque non ci sono stati feriti. Solo pochi minuti prima, però, e l'incidente si sarebbe potuto trasformare in un dramma. Come racconta il quotidiano la Nuova Venezia, solo dieci minuti prima del crollo, infatti, anche se in piscina non c'era nessuno, nella zona immediatamente vicina erano presenti delle persone che sarebbero state sicuramente travolte dai detriti e dal grosso pezzo di cemento.

Nella caduta , il balcone, che ha ceduto da una stanza del quinto piano dell'albergo, ha travolto anche la ringhiera di quello sottostante che è crollata a sua volta. Dopo l'allarme, sul posto son accorsi i vigili del fuoco dal locale distaccamento e da Mestre che hanno effettuato le dovute verifiche strutturali, comprese quelli agli altri terrazzini sottostanti. Per precauzione gli altri balconi sono stati comunque puntellati. Sullo stabile e in particolare su quella zona pare che da poco fossero stati effettuati dei lavori anche se le cause del cedimento al momento non sono ancora note e son ora al vaglio degli ispettori dei vigili del fuoco.