Ennesima tragedia della disperazione nel Mediterraneo dove nelle scorse ore una imbarcazione carica di migranti partita dalle coste nord africane è stata soccorsa perché in avaria e con diversi cadaveri a bordo. Ne danno notizia i giornali spagnoli, spiegando che il natante era partito dal Marocco e si trovava al largo delle coste spagnole quando è stato individuato dalla nave di ricerca Hesperides e poi intercettato dalla guardia costiera iberica. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Pais, i cadaveri sono stati scoperti dal Salvamento Maritimo, l'organizzazione statale di soccorso, sul fondo della imbarcazione sulla quale viaggiavano altri 31 migranti sopravvissuti. Secondo fonti della Croce Rossa spagnola, le vittime sono dieci uomini e due donne, una delle quali incinta. Una di loro era sta soccorsa in gravi condizioni ed è morta in ospedale ad Almeria dove sono giunti sia i cadaveri sia i sopravvissuti della tragedia.

Secondo le terribile testimonianze dei sopravvissuti, erano in balia delle onde da oltre 24 ore dopo essere partiti due giorni fa dalle coste del Marocco, esattamente da Cape del Agua. Sempre secondo i loro racconti, la tragedia avrebbe proporzioni ancora più gravi visto che alla partenza a bordo sarebbero stati in 56 e altri tre gommoni carichi di persone e di cui non si sa più nulla sarebbero partiti nelle stesse ore dalle coste marocchine. Dunque almeno una dozzina di persone mancherebbero l'appello, dispersi nelle acque del mare di Alboran.

Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), quest'anno più di 55mila migranti hanno raggiunto la Spagna via mare e altri 700 sarebbero morti nel tentativo, più del triplo dello scorso anno. Tuttavia, la rotta più pericolosa rimane quella del Mediterraneo centrale, con oltre 1300 morti al largo dell'Italia. In totale, 2.217 migranti sono morti o sono scomparsi quest'anno nel loro tentativo di arrivare dall'Africa in Spagna, Italia, Malta, Grecia o Cipro.