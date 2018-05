in foto: Immagine di repertorio

Ennesima tragedia sul lavoro nella mattinata di martedì in Umbria. Un giovane operaio di 26 anni è morto dopo essere stato travolto da un mezzo pesante mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione lungo una tratta ferroviaria locale della cosiddetta linea "lenta" Roma-Firenze. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 in un cantiere adiacente ai binari nei pressi di Allerona Scalo, frazione del comune di Allerona, in provincia di Terni. In base alle prime informazioni, il giovane dipendente di un’azienda della zona, era impegnato in lavori di manutenzione della ferrovia, quando sarebbe stato investito da un mezzo pesante da cantiere che stava operando nell'area: una motopala cingolata.

Il giovane è stato subito soccorso dai colleghi presenti e poi dal personale del 118 giunto sul posto a seguito della chiamata di emergenza ma per lui purtroppo è stato tutto inutile. La vittima di 26 anni, che risiedeva ad Orvieto, sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo in manovra per cause in corso d’accertamento. Sul posto, oltre ai sanitari della Usl Umbria 2, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Orvieto e Terni oltre ai carabinieri di Allerona e agli agenti della Polizia Ferrovia orvietana a cui ora spetterà il compito di ricostruire l'accaduto. Le indagini sono coordinate dal pm di turno Raffaele Pesiri della Procura della Repubblica di Terni e in mano agli agenti della Polizia Ferroviaria, supportata negli accertamenti dalla polizia scientifica del commissariato di Orvieto.