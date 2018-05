in foto: Foto da il Friuli.it

Ennesima tragedia mortale sulle strade italiane nella mattinata di giovedì. Due donne hanno perso la vita dopo essere state investite da un grosso camion a San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. Le vittime sono nonna e nipote, colpite in pieno dal tir mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali nel centro del paese. La tragedia intorno alle 12.20 lungo la statale 14 che attraversa il paese. L'autista del mezzo pesante, che trasportava lamiere di ferro, dopo l'incidente si è subito fermato e ha allertato i soccorsi, giunti poco dopo sul posto, ma per le due donne investite, entrambe del posto, purtroppo non c'è stato niente e da fare.

La centrale Sores ha inviato subito in codice rosso una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. I sanitari del 118 e il medico hanno provato a rianimarle ma hanno dovuto desistere e dichiararne il decesso sul posto: le ferite riportate nell'impatto infatti erano gravissime e solo con l'ausilio della gru dei vigili del fuoco è stato possibile sollevare il camion e recuperare i corpi delle donne. Le due vittime sono Barbara del Fabbro e Giustina Zorzet, rispettivamente nonna e nipote di 95 e 46 anni. Come riferisce il Friuli.it la più giovane era la titolare de "Il mondo dei sogni", una catena di negozi di oggettistica presente nella cittadina dove si è consumata la tragedia e in altri centri della zona. Sul luogo dello schianto, oltre i vigili del fucoe 118, sono intervenuti anche carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro e la polizia locale che hanno dovuto temporaneamente chiudere al traffico la strada per permettere i soccorsi.