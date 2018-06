Nuova tragedia sulle Alpi: uno scialpinista ha perso la vita precipitando in un crepaccio sulla Cima dei Gelàs, nelle Alpi Marittime, al confine tra la provincia di Cuneo e la Francia. L'uomo insieme ad altri compagni stava affrontando una delle discese più frequentate in questo periodo nella zona quando è caduto in un precipizio davanti agli occhi degli altri, che nulla hanno potuto fare per trarlo in salvo.

Con i suoi 3.143 metri la cima dei Gelàs è la seconda più alta delle Alpi Marittime ed è frequentata dagli appassionati di sci ripido anche in primavera avanzata ed estate. I compagni di scalata dell'uomo hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto è arrivato l'elicottero del 118 con gli uomini del Soccorso Alpino piemontese che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e iniziare le operazioni di recupero della salma che sarà portata ad Entracque.

In mattinata, altre due vittime in montagna, sul versante italiano del Monte Bianco. Si tratta di due alpinisti francesi caduti dalla parete Sud della Tour Ronde, a circa 3.700 metri di quota. I due erano attesi ieri sera al rifugio Torino, ma non sono mai rientrati e i gestori hanno lanciato l'allarme dando il via alle ricerche. I due sono stati avvistati dalla gendarmeria di Chamonix, in Francia, e in mattinata i cadaveri sono stati recuperati dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves e dal Soccorso alpino valdostano, che li hanno trasportati a Courmayeur.