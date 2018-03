Gravissimo incidente in montagna nelle scorse ore a Madonna di Campiglio, in Trentino. Un giovane appassionato snowboarder è morto a seguito di una spaventosa caduta mentre era impegnato in una discesa lungo le locali piste da sci. La vittima è il 35enne Giacomo Zafferani, originario di San Marino ma da tempo trasferitosi nella Provincia autonoma di Trento dove lavorava in un ristorante proprio a Madonna di Campiglio. La tragedia martedì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che il giovane avesse deciso di effettuare un fuoripista sullo Spinale con alcuni amici ma durante la discesa ha perso il controllo della tavola ed è caduto rovinosamente.

L'allarme è stato lanciato dal resto della comitiva che era con lui e sul posto sono accorsi in poco tempo i militari della squadra del soccorso piste dei carabinieri di Campiglio, intervenuti assieme al personale del servizio di vigilanza e soccorso del comprensorio dello Spinale anche con l'ausilio di u elicottero. Le condizioni del giovane però sono apparse sin dal primo momento molto gravi. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi, infatti, per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo. Una notizia che ha lasciato senza parole i tanti che ormai lo conoscevano in zona. Su quelle nevi infatti Giacomo era ormai di casa e tutti lo vedevano percorrere in lungo e in largo le aree con la sua tavola da snowboard. L'ultima discesa però gli è stata fatale.

Come accertato dai soccorsi infatti, il sammarinese è andato ad infilarsi in un punto nel quale non ha avuto scampo. Giacomo dalla stradina utilizzata in inverno dagli scialpinisti ha inforcato il tracciato della cabinovia in un punto particolarmente ripido ed irto di spuntoni rocciosi , non riuscendo più ad evitare l'impatto e il conseguente volo di una decina di metri che ha reso inutile il casco che indossava come sempre.