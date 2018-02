in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente nel pomeriggio di domenica sul litorale di Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. Un surfista, il sessantaduenne Gabriele Viale, è morto annegato al Margine Rosso. Secondo una prima ricostruzione l’uomo – Viale era un autista del Ctm e viveva a Quartu – avrebbe avuto dei problemi mentre si trovava non troppo distante dalla costa. La Guardia costiera sta cercando di ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia. Probabilmente a causa del forte vento e del mare agitato, l’uomo è caduto in acqua. Sarebbe riuscito a risalire sulla tavola da surf, ma non a ritornare a riva. Una persona che si trovava sul posto ha visto che era in difficoltà e immediatamente ha chiamato i soccorsi. Una motovedetta della Capitaneria, i sommozzatori dei vigili del fuoco insieme anche a due gommoni di alcuni residenti della zona hanno cercato di raggiungere il punto in cui si trovava il surfista.

Il surfista è stato inghiottito dalle onde: autopsia dirà se è morto per annegamento o per un malore – L’uomo, da parte sua, si è tuffato e ha tentato di raggiungere a nuoto la costa ma prima che i soccorsi lo raggiungessero è stato inghiottito dalle onde. Il corpo ormai senza vita di Viale è stato recuperato poco dopo dai Vigili del Fuoco e dalla Guardia Costiera e portato a Cagliari in porto. Il dottor Roberto Demontis ha effettuato un primo esame esterno, ma sarà necessario attendere l'autopsia per capire se il sessantaduenne sia morto per annegamento oppure per un malore.