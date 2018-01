Inizio d'anno drammatico in Costa Rica, dove un aereo da turismo della Nature Air è precipitato in un'area boschiva a Guanacaste, nel nordovest del paese centroamericano. Tutte e dodici le persone che erano a bordo, tra cui due membri dell'equipaggio, sono morte in seguito allo schianto. Testimoni riferiscono che il veivolo si è scontrato contro la parete di una montagna, esplodendo e prendendo fuoco.

I dieci passeggeri sono tutti di nazionalità americana. Di questi, cinque appartenevano alla stessa famiglia, come riferiscono media locali ripresi dalla Bbc online. L’aereo, un Cessna 208 Caravan della compagnia locale Nature Air, era partito da San José ed era diretto alla località turistica di Punta Islita, dove si trovava il resort presso cui i turisti alloggiavano per le vacanze natalizie. Un volo di circa 40 minuti che è finito in tragedia. L’ex presidente della Costa Rica, Laura Chinchilla, ha reso noto in un messaggio pubblicato su Twitter che uno dei due membri dell’equipaggio, Juan Manuel Retana, era suo cugino. Non c'è, dunque, tra le vittime nessun italiano.

Ancora non sono chiare le cause dell'incidente. Secondo le autorità dell'aviazione del Paese centroamericano l'aereo avrebbe, tuttavia, registrato problemi subito dopo il decollo prima di andare a schiantarsi e precipitare in una zona montagnosa nella regione di Punta Islita.