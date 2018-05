Terribile tragedia nelle scorse ore in una abitazione del rione Fortuna a Catanzaro. Una donna è morta bruciata viva nella sua casa dopo che improvvisamente dal fornello con cui stava cucinando si sono sprigionate delle fiamme che l'hanno avvolta senza darle scampo. La vittima è un'anziana signora di 86 anni, di cui non sono state fornite le generalità, che viveva da sola nell'appartamento ed è stata ritrovata semi carbonizzata. A fare la macabra scoperta è stato un figlio che era giunto sul posto proprio per accertarsi delle condizioni della donna perché era preoccupato per il fatto che non riusciva a mettersi in contatto con la madre.

Quando l'uomo è entrato in casa, il cadavere giaceva sul pavimento della cucina e per lei ormai non c'era più niente da fare. Sul posto successivamente sono accorsi gli uomini della Squadra volante e della Squadra mobile della Questura di Catanzaro che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto coordinati da pm di turno della locale Procura della Repubblica, anche lui giunto sul posto. Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia di Stato anche in base ai rilievi tecnici nell'abitazione eseguiti dai vigili del fuoco, l'anziana sarebbe stata avvolta dalle fiamme sprigionatesi, per cause in corso d'accertamento, da un fornello mentre cucinava. Probabilmente nel tentativo di scappare è caduta ed ha battuto la testa perdendo i sensi mentre il fuoco la avvolgeva.