Doveva trascorrere qualche giorno di vacanza al mare con la sua fidanzata approfittando dell'ultimo scorcio di estate ma durante l'escursione subacquea qualcosa è andato storto e lui non è più riemerso. Così è morto nelle scorse ore nelle acque siciliane Fulvio Taricco, 43enne residente a Scialze, in provincia di Torino. L'uomo nel pomeriggio di lunedì si era immerso nelle acque di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, per fare snorkeling proprio con la fidanzata quando probabilmente non si è accoro chela corrente lo trascinava via. Quando la donna si è girata e non ha più visto l’uomo ha provato a cercarlo ma senza esito, quindi ha deciso di raggiungere la riva e chiesto aiuto ad alcuni barcaioli presenti che son subito tornati in mare a cercarlo.

Le ricerche però si sono concluse poco dopo con un esito tragico. Il 43enne è stato rinvenuto esanime tra gli scogli sulla punta est dell’isolotto. Hanno provato a rianimarlo a lungo ma è stato tutto inutile. Sotto shock la fidanzata con la quale aveva preso una casa in affitto a Scalo Mandrie. Fondamentale sarà la sua testimonianza per capire cosa sia accaduto. Secondo una prima ricostruzione da parte di Guardia costiera e carabinieri intervenuti sul posto, i due erano usciti nel primo pomeriggio e volevano raggiungere l’isola di Capo Passero attraverso un percorso in parte a piedi e in parte a nuoto ma durante quest'ultimo tratto sarebbero stati trascinati via dalla corrente. La donna è riuscita riemergere ma quando si è girata del 43enne non vi era più traccia.