in foto: Foto di repertorio

Un grave incidente si è consumato la sera di sabato santo a Caltanissetta. Intorno alle 22 tre anziane amiche sono state travolte da un’automobile. Le tre donne si stavano recando nella chiesa San Pietro in via De Cosmi per prendere parte alla veglia pasquale quando un’auto è piombata sulla folla. I soccorsi sono stati immediati – sul posto sono intervenuti i carabinieri e quattro ambulanze – e tutte le ferite sono state portate in ospedale in codice rosso. Ma purtroppo una di loro non ce l’ha fatta: si tratta di Lucia Costa, un’anziana di ottantadue anni. La signora è morta la mattina di Pasqua in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Le altre due anziane, di ottantadue e novantatre anni, sono ancora in ospedale: hanno riportato entrambe fratture multiple nell’incidente. Da quanto si apprende, le loro condizioni sarebbero comunque ancora preoccupanti.

La persona al volante dell’auto che ha travolto le tre anziane è in stato confusionale – A travolgere improvvisamente le tre donne è stata una sessantunenne che era al volante di una Fiat Panda. Ancora da accertare le esatte cause dell'incidente. Secondo quanto affermano i carabinieri, la signora al volante della Panda è in stato confusionale e non riesce a spiegare come abbia fatto a non accorgersi delle tre anziane che, da quanto emerso, stavano attraversando la strada a poca distanza dalle strisce pedonali.