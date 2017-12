Tragedia nelle scorse durante una immersione nelle acque del Lago di Garda. Un appassionato ed esperto subacqueo si è sentito improvvisamente male dopo essersi tuffato nel lago, è riuscito a riemergere dalle acque ed è stato soccorso ma purtroppo poco ore dopo è morto. Si tratta Alberto Tomei, 54enne molto noto nell'area gardesana e in Trentino in quanto presidente di Ags, l'Azienda Gardesana Servizi, che gestisce il servizio idrico integrato in 20 comuni del Baldo-Garda e in parte della Val'Adige, nel veronese. L'uomo si era immerso lunedì a Torri del Benaco, in provincia di Verona, poco dopo il malore. Il manager è stato subito soccorso e poi trasportato in ospedale ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano e il 54enne è morto nella mattinata di martedì.

Alberto Tomei era presidente di Ags dal 2008, questo infatti era il quarto mandato ai vertici dell'Azienda Gardesana Servizi dove è stato eletto sempre all'unanimità dai 20 sindaci dei comuni soci. "La sua improvvisa scomparsa lascia increduli l'intera società ma Nonostante la tragica notizia, proprio nel rispetto del suo impegno e della sua volontà a tutela del lago di Garda, ci siamo riuniti per confermare tutti gli impegni anche istituzionali presi nei giorni scorsi dal presidente. I suoi progetti tesi a salvaguardare il lago saranno portati avanti con la massima decisione, senza alcuna discontinuità" hanno scritto dal Cda, il direttore, i dirigenti e tutti i collaboratori.

Fin dall’inizio del suo mandato, Alberto Tomei infatti si è impegnato e battuto per la realizzazione del nuovo collettore del Garda, un’infrastruttura che ha sempre reputato indispensabile per la tutela e la salvaguardia del lago, del suo territorio e della sua economia. "Il suo impegno è stato premiato, visto che siamo giunti a un punto fondamentale per il nuovo collettore: domani, saranno firmati a Roma, l’intesa istituzionale e la Convenzione di Programma tra Ministero dell’Ambiente e Regioni Veneto e Lombardia, per il nuovo collettore" hanno spiegato dall'azienda.