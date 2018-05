Tragedia sfiorata durante la quinta tappa del Giro D'Italia, partita da Agrigento e diretta a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Quando il gruppo dei ciclisti si apprestava a raggiungere il "chilometro zero" dopo un breve tratto di trasferimento e velocità controllata, una Fiat Stilo ha forzato il blocco predisposto dagli organizzatori della Corsa Rosa entrando in un tratto tassativamente chiuso al traffico ed investendo un motociclista di 48 anni originario di Sambuca di Sicilia che lavorava come commissario di gara del Giro. L'automobilista ha forzato il blocco stradale – lungo la SS640, la cosiddetta Strada degli Scrittori – malgrado il luogo fosse stato presidiato da uomini dell'Anas, su disposizione della Polizia Stradale.

Il motociclista, che era alla guida di una moto BMW Gls e nell'impatto ha perso scarpe e casco protettivo, è stato subito trasportato in ospedale con l'elisoccorso dopo essere stato soccorso sul posto dai presenti. Le sue condizioni sono gravissime, dal momento che ha riportato un'emorragia cranica. Smentita la notizia inizialmente trapelata che l'uomo fosse deceduto. L'automobilista, un italiano di circa settant'anni, è stato fermato. La procura di Agrigento ha immediatamente aperto un'inchiesta per fare piena luce su quanto accaduto. Gli organizzatori del Giro d'Italia hanno imposto agli atleti una variazione di percorso.