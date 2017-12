Tragedia ad Acireale, in Sicilia. Un ragazzo di 17 anni è stato trovato impiccato nel primo pomeriggio di ieri, 11 dicembre, nei pressi dello stadio comunale Tupparello. A dare l'allarme sono stati i passanti che hanno notato il corpo e hanno chiamato il 112. I Carabinieri giunti sul posto, assieme ad una ambulanza del 118, non hanno potuto fare altro che prendere atto del dramma: il ragazzo, che non ha lasciato messaggi per spiegare il suo insano gesto, era già deceduto. Il ritrovamento del corpo del 17enne, impiccato nei pressi della ringhiera esterna dell’impianto sportivo, non lascerebbe dubbi sul grave gesto. Secondo alcune indiscrezioni, la sua decisione di farla finita potrebbe essere collegata alla fine della relazione sentimentale con la fidanzata.

La luttuosa notizia ha scosso tutta la comunità di Acireale. Tantissimi i giovani amici della vittima che hanno scritto decine di post sul suo profilo Facebook. “Riposa in pace piccolo angioletto”, scrive un’amica pubblicando una foto del ragazzo. “Non è un addio ma un arrivederci”, evidenzia un altro compagno. “Non ci sono parole”, riassume .Sui social network è intervenuto anche il sindaco del comune in provincia di Catania, Roberto Barbagallo, evidentemente toccato nel profondo dopo una morte cosi tragica. “Dobbiamo fermarci tutti a riflettere – scrive il sindaco – non è possibile a soli 17 anni lasciare questa terra! Ciao (scrive il nome di battesimo) RIP”. I Carabinieri della Compagnia di Acireale sono al lavoro per cercare di stabilire cosa abbia spinto il ragazzo a togliersi la vita.