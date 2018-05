Un impatto violentissimo, che ha praticamente distrutto la parte frontale dei due veicoli incidentati e che purtroppo ha ucciso Guido Pugnetti, 83enne, molto conosciuto a Moggio Udinese per la sua attività di professore e anche scrittore. Il dramma è avvenuto ieri pomeriggio, 21 maggio, poco prima delle 16, lungo la statale 13, tra Moggio Udinese e Resiutta. Pesantissimo il bilancio dello scontro tra due auto, una Volkswagen Polo e una Citroen Ds4: il pensionato, classe 1934, molto attivo nella vita sociale e culturale del paese, è morto praticamente sul colpo, mentre la moglie, Maria Rosa, 77 anni, che viaggiava sul sedile del passeggero, è rimasta ferita in modo serio e elitrasportata all’ospedale di Udine. I due passeggeri della Citroen – 25 e 20 anni – sono stati accompagnati in condizioni non gravi al pronto soccorso di Tolmezzo.

Ancora in corso i rilievi dei Carabinieri per stabilire come è avvenuto il sinistro. Sembra che Guido Pugnetti stesse procedendo con la sua automobile, a bordo della quale si trovava anche sua moglie. Dal senso opposto sopraggiungeva un’altra vettura. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati in prossimità di una doppia curva. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo l'anziana, affidandola alle cure dei sanitari. Le indagini sono state affidate ai militari della compagnia di Tarvisio, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.