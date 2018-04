Una gita con gli amici sul Monte Grappa si è trasformata in tragedia per un ragazzo di 27 anni. Denny Pisan, infermiere in una casa di riposo nei pressi di Alano di Piave, in provincia di Treviso, è morto dopo essere precipitato in un burrone poco dopo aver oltrepassato al buio il guardrail della strada nel tratto tra Archeson e Grappa. E' successo la scorsa notte, tra martedì 24 e mercoledì 25 aprile, intorno alle 5: la vittima insieme a due compagni aveva deciso di vedere l'alba dalla montagna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ragazzi hanno trovato la strada chiusa per arrivare in cima e la loro auto si è impantanata nella neve.

Denny è sceso per aiutare il guidatore, dare indicazioni e una spinta alla vettura. Ma l'auto si è avvicinata ancora di più al guard rail, fin quando il 27enne non ha oltrepassato la barriera di protezione, senza rendersene conto forse a causa dell'oscurità, ed è precipitato, facendo un volo di oltre cento metri. I suoi amici hanno iniziato a chiamarlo, non ricevendo alcuna risposta. A quel punto sarebbe scattata la chiamata al Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che è intervenuto insieme agli operatori del Cnsas e all'elicottero di Treviso Emergenza non appena le condizioni climatiche lo hanno permesso. Ma quando sono arrivati era troppo tardi: Denny era già deceduto per le ferite e i traumi riportati. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Castelfranco Veneto.