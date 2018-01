Assurda tragedia in casa nelle scorse ore a Sassari: mentre ritirava il bucato steso sul balcone della sua abitazione, un uomo ha perso improvvisamente l'equilibrio ed è caduto dall'ottavo piano del palazzo rimanendo ucciso. La vittima è il 52enne Pinuccio Ragaglia, sposato e padre di due figlie piccole, originario di Bitti, in provincia di Nuoro, ma da tempo residente in città. Il dramma nella serata di lunedì, poco prima delle 20, mentre la famiglia si preparava per la cena. Alla base del tragico incidente probabilmente un malore che ha colpito l'uomo proprio mentre si trovava sul balcone di casa.

Come racconta il quotidiano La Nuova Sardegna, infatti, da qualche giorno il 52enne era a letto e non stava bene per via di una pesante forma influenzale. Pare che la moglie, medico ematologo, gli avesse sconsigliato di uscire anche sul balcone proprio per le sue condizioni, ma lui ha voluto comunque ritirare il bucato steso ma ha avuto un improvviso mancamento che gli ha fatto perdere l'equilibrio, rivelandosi fatale. L'uomo avrebbe provato anche ad aggrapparsi ai fili dello stenditoio, ma per lui non c'è stato niente da fare. Inutili anche i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 arrivati in poco tempo sul posto dopo l'allarme dei familiari. Il 52enne è morto quasi sul colpo. Sul caso avviata una indagine disposta dalla sostituta procuratrice Cristina Carunchio, i cui esiti però fino ad ora hanno sostanzialmente confermato la versione fornita dalla moglie subito dopo l'incidente.