Terribile tragedia nel scorse ore sul Lungarno di Pisa, un ragazzo di 25 anni è improvvisamente caduto da una spalletta che costeggia il fiume Arno trovando la morte sulla riva sottostante. Il dramma si è consumato in lungarno Pacinotti, nei pressi del ponte Solferino, nella notte tra mercoledì e giovedì. A lanciare l'allarme, intorno alle 3 del mattino, alcuni passanti che hanno notato quel corpo a terra e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco che con autoscala e personale specializzato nelle manovre speleo-alpino-fluviali hanno recuperato il 25enne. Per il giovane però ormai non c'era più niente da fare, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima è stata identificata come Sebastian Keane, un ragazzo nativo di Barga (Lucca).

L'episodio al momento sembra essere un incidente ma sull'esatta dinamica dell'accaduto resta il mistero visto che nessuno sembra abbia assistito alla scena e anche le telecamere di sorveglianza della zona non aiutano perché non si focalizzavano sul quel punto specifico. Gli inquirenti ora cercheranno di ricostruire le ultime ore di vita del giovane per capire almeno se fosse in compagnia di qualcuno che poi è scappato o se fosse da solo. I militari dell'Arma hanno anche avviato le ricerche per rintracciare qualche testimone che possa aver assistito agli attimi immediatamente precedenti alla caduta fatale del 25enne.