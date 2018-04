Tragedia nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, nel piacentino. Un bambino di 5 anni ha perso la vita, schiacciato da un trattore che si è ribaltato. I fatti sono avvenuti lungo strada Cervellina, nelle vicinanze dell’abitato di Pontenure (Piacenza). Ancora da chiarire con chiarezza la dinamica del dramma: sembra che il bimbo si trovasse sul mezzo agricolo che si è ribaltato in un canale ai lati della carreggiata. Non è chiaro chi ci fosse in sua compagnia al momento dell’incidente.

Purtroppo i soccorsi sono stati del tutto inutili: sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco. Inizialmente era stata allertata anche l’eliambulanza da Parma. Il bambino è stato estratto dopo che i pompieri hanno sollevato il trattore che era capovolto nel canale a margine della strada, ma per il piccolo non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.