“E così Freccia è guarito. Mangia e ingrassa. È arrivato il momento di separarci”. L'annuncio tanto atteso è arrivato sulla pagina Facebook della clinica veterinaria Duemari di Oristano. Freccia è il cane che circa due mesi fa era stato trovato a Nuoro con un arpione che gli trapassava il torace da parte a parte e che gli ha lesionato organi vitali. La diagnosi dei veterinari sembrava lasciar spazio a poche speranze e invece l’animale ce l'ha fatta ed è completamente guarito. “Per ora andrà in stallo dalle volontarie di Nuoro che lo hanno soccorso e affidato alle nostre cure. Domani…Per adesso passerà la sua ultima notte con noi”, si legge ancora sul profilo Facebook della clinica veterinaria. “Grazie per la fiducia che avete riposto in noi e grazie a lui per la sua tempra eccezionale. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e aiutato con il cibo speciale che lo ha nutrito e gli altri regali. Si aprono le danze. Freccia Sfreccia e cerca finalmente casa”, così ancora nel post che accompagna una foto del cucciolo finalmente guarito.

"Chi gli ha fatto questo è l’emblema della crudeltà" – L’ultimo post su Freccia, come tra l’altro tutti i precedenti, è diventato in poco tempo virale e in tantissimi hanno lasciato un commento per ringraziare i veterinari per aver salvato l’animale. Freccia era stato chiamato così in clinica, dove era arrivato dopo essere stato trafitto con un arpione subacqueo modificato. Probabilmente a colpirlo erano stati dei bracconieri. “Chi gli ha fatto questo è l’emblema della crudeltà assoluta e dell’assenza di anima”, aveva detto una veterinaria della clinica. Clinica che costantemente ha aggiornato gli utenti sulle condizioni di salute del cane e che poche ore fa, finalmente, ha fatto l’annuncio che in tanti aspettavano.