Traffico in tilt per il rientro dalle vacanze di Pasqua e dalla gita di Pasquetta con traffico intenso sull'A1 Roma-Napoli. Dal pomeriggio il flusso di veicoli è andato gradualmente aumentando fino a diventare intenso in serata sia in direzione Roma sia verso Napoli, tra Colleferro e Cassino, nel Frusinate. Non si sono registrate, finora, situazioni critiche e la polizia stradale è impegnata con diverse pattuglie per monitorare il rientro nelle grandi città dopo il ponte.

Rallentamenti attorno a Genova, nei pressi della dogana italo svizzera di Chiasso, dove la fila di auto ha toccato i 5 km, e nei pressi di Vipiteno, al confine con l’Austria, con code anche di due chilometri. Circolazione a singhiozzo, nel pomeriggio anche lungo la A4 Venezia-Milano, nei pressi del lago di Garda e tra Brescia e Bergamo. Tre le situazioni più critiche, il nodo di Roma Nord, ma anche l’A22 del Brennero in Trentino Alto Adige.

Secondo i dati Coldiretti/Ixè sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare una gita fuori porta, per il lunedì dell'Angelo, con 350 mila persone che hanno scelto l'agriturismo, e in migliaia che hanno dedicato la giornata all'arte, grazie ai tanti musei statali aperti, anche se non più gratis come a Pasqua, giornata da boom di ingressi con Colosseo (32.878 ingressi) e Pompei (19.608). "Una occasione – ha sottolineato la Coldiretti – per stare all'aria aperta a contatto con la natura insieme a parenti e amici, con brevi spostamenti in giornata, in un Paese come l'Italia che può contare su quasi 900 parchi e aree naturali protette che coprono il 10 per cento del territorio nazionale".

Tra le mete più gettonate la Reggia di Caserta, ma si è registrato il pienone anche a Chieti per il Guerriero di Capestrano, e per le visite storiche e archeologiche dei Sassi di Matera, capitale europea della cultura 2019, che ha spinto decine di visitatori a scattare foto e selfie nei luoghi dove Mel Gibson ha girato ‘The Passion'. Non è mancata, tuttavia, qualche brutta sorpresa: se il parco delle Cinque Terre è stato preso d'assalto, costringendo a limitare gli afflussi al percorso tra Monterosso e Vernazza, a Mantova i turisti hanno trovato sprangato il portone di Palazzo Ducale per il numero insufficiente di custodi disponibili a rinunciare al giorno di riposo.

Le altre mete preferite dai turisti

A Torino 35 mila presenze nel weekend alla Reggia di Venaria e 23.500 al Museo Egizio. A Firenze invece tutti in coda agli Uffizi e alla Galleria dell'Accademia, ma anche per entrare nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, salire sulla cupola e al museo dell'Opera del Duomo. Strade affollate anche a Pisa e Siena. Pienone in Emilia Romagna a Bologna, Parma, Ferrara, Modena; file ordinate a Venezia nei musei civici, a Palazzo Ducale e al Museo Correr, mentre calli e pontili hanno fatto i conti con l'assalto dei turisti in fila per i vaporetti. Folla a Gradara, appena eletta Borgo dei borghi 2018, alla Rocca, teatro del tragico amore di Paolo e Francesca reso immortale da Dante.