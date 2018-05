Probabilmente credeva che sarebbe rimasto per sempre il suo segreto ma è bastato che un collega si impossessasse del suo pc portale per qualche minuto e digitasse le prime lettere per una ricerca su google per farla finire nei guai. Così infatti si è scoperto che la donna britannica di Orford, nel Cheshire, aveva consultato e salvato sul suo computer da lavoro video di bestialità in cui si vedono donne che compiono atti sessuali su cavalli. La 49enne infatti è stata denunciata dai colleghi ed è finita sotto processo davanti ai giudici del tribunale di Warrington. Come ricostruito in aula nel procedimento giudiziario a suo carico, a incastrarla è stata la compilazione automatica di Google che, senza volerlo, ha mostrato al collega le precedenti ricerche della donna.

Su di lei era scattata immediatamente una indagine interna della società per cui lavorava, visto che il computer portatile era della compagnia, e si è scoperto così che la donna teneva su documenti di Microsoft Word anche un elenco di indirizzi di siti Web relativi a pornografia con animali. Successivamente erano stati trovati anche i video ed era partito i licenziamento e la denuncia alla polizia. La 49enne che non ha precedenti, ha ammesso le colpe ed è stata condannata a 12 mesi di servizi sociali e alla riabilitazione in comunità per 25 giorni, oltre al pagamento di una sanzione pari a 170 sterline