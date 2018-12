Richiamo per presenza di allergeni. Con questa motivazione il Ministero della Salute ha deciso il richiamo del dolce di Natale al cioccolato vegano di Despar Veggy. La circolare è stata pubblicata oggi, venerdì 21 dicembre, sul sito ufficiale del Dicastero. Il lotto di produzione interessato dal provvedimento è il numero 8290, con data di scadenza fissata al 30 aprile 2019. Si tratta della confezione da 750 grammi realizzata nello stabilimento di via Oristano 5 a Milano di Vergani. All'interno del dolce in questione, che è realizzato con gocce di cioccolato fondente e che viene presentato come vegano, ci sarebbero in realtà tracce di latte e altre proteine del latte, laddove per vegano si intende un prodotto ottenuto escludendo l'uso di prodotti animali e loro derivati come carne, pesce, latticini, uova e prodotti di alveare come miele, pappa reale e propoli.

Per questo, avverte il Ministero, chi avesse acquistato il prodotto in oggetto e fosse allergico alle proteine del latte o intollerante al lattosio è invitato a riportare il dolce al punto vendita dove è stato comprato. Si ricorda che l'autorità competente, questo caso appunto il Ministero della Salute, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti. Come consiglia Valeria Lai di Adiconsum e Centro europeo consumatori italiani, bisogna sempre consultare il sito del Dicastero, per quanto riguarda il ritiro di prodotti alimentari, per sapere cosa è stato ritenuto non idoneo alla vendita per motivi di sicurezza. Ma non è il solo modo: "In particolare per gli alimenti e i farmaci ha sottolineato – la Commissione Europea ha istituito sul proprio sito uno spazio apposito per consultare online le notifiche settimanali trasmesse da tutti i Paesi della Comunità Europea". Si trova anche qui, dunque, l'elenco dei prodotti ritirati.