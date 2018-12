Incarico decisamente insolito nel giorno di Natale per gli agenti di una volante del distretto di polizia di Oldenburg, nel Land della Bassa Sassonia, in Germania. Al numero di emergenze del centralino infatti è arrivata una chiamata di un bambino di appena 9 anni residente a Zetel , nel distretto di Frisia, che chiedeva assistenza in quanto profondamente insoddisfatto dei regali che aveva trovato sotto l'albero di Natale. Come raccontano i giornali locali, il bambino sembrava decisamente arrabbiato al telefono e per questo sul posto era stata inviata una volante. Quando gli agenti hanno bussato alla porta di casa è stato lo stesso piccolo a spiegare i motivi della chiamata: sotto l'albero non vi era niente di quello che aveva indicato nella letterina scritta a Babbo natale.

Come ha raccontato un portavoce della locale stazione di polizia, gli agenti hanno trovato il bimbo "molto arrabbiato" e hanno deciso di stare al gioco. Dopo aver analizzato con cura la lista e i regali ottenuti, constatando la evidente differenza, hanno cercato di riportare la pace nella famiglia, spiegando al bimbo che Babbo Natale, vista anche l'età avanzata, aveva probabilmente confuso la sua lista con quella di qualche altro bambino. "In realtà capita molte volte che i bambini a causa della curiosità selezionino il numero di emergenza e una volta che questo numero di telefono è stato composto, non si può tornare indietro: mandiamo un'auto sul posto, non importa quanto sia banale l'occasione" hanno spiegato i funzionari di polizia.