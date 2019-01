Uno sposo ha subito ferite multiple, tra cui la frattura del cranio, dopo un rituale di nonnismo il giorno del suo matrimonio. Ai Guangtao, 24 anni, proveniente dal sud della Cina, è stato investito da un'auto mentre fuggiva da un terrificante rituale condotto dai suoi amici in vista delle sue nozze. Il folklore cinese mira a far sì che gli sposi si liberino degli spiriti maligni, ma negli ultimi anni si è completamente perso il controllo con diversi episodi di violenza segnalati. Per non tradire le tradizioni, gli amici di Ali lo hanno legato a un palo della luce e lo hanno colpito con dei bastoni. Quindi gli hanno gettato addosso inchiostro, uova e birra.

"Sono stato torturato nel giorno del mio matrimonio. Mi hanno inseguito e non riuscivo a vedere nulla perché c'era inchiostro dappertutto", ha detto al South China Morning Post. "In qualche modo, sono riuscito a fuggire e correre in autostrada, anche dopo che uno di loro mi stava inseguendo” ha aggiunto. A quel punto, il 24enne è stato investito da una vettura che transitava in quel momento. La sua cerimonia di nozze è stata annullata dopo essere stato costretto al ricovero in ospedale, dove ha trascorso diverse settimane per riprendersi.

Ma Ali Guangtao e sua moglie erano già legalmente sposati prima della cerimonia. Tuttavia, poiché la polizia ritiene che il sig. Guangtao fosse responsabile dell'incidente, ora deve 30.000 yuan (circa 4mila euro) di danni alla compagnia assicurativa dell'autista che lo ha travolto. I suoi amici hanno già raccolto 6.000 yuan per coprire le spese mediche.