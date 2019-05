Un orribile episodio di bullismo è avvenuto nel Regno Unito, dove un adolescente disabile è stato letteralmente torturato dal ventitreenne Brandon Whelpton: stando a quanto emerso nel corso del processo, che si sta celebrando alla Nottingham Crown Court, Whelpton ha costretto la sua vittima a cantare "Barbie Girl" – celebre brano delle Spice Girl – mentre gli gettava addosso acqua bollente e lo soffocava stringendogli una cravatta intorno al collo. Il bullo è stato condannati a 12 anni e sei mesi carcere per le gravissime lesioni causate al disabile. Durante il dibattimento in aula il 23enne non ha mostrato nessun segno di pentimento, anzi ha affrontato il processo con spavalderia e arroganza, come se avesse commesso solo una bravata e non invece un crimine molto grave.

In base a quanto emerso Brandon Whelpton avrebbe trattato la vittima come un vero e proprio "giocattolo da umiliare". Il giovane si è fatto aiutare da tre amici. Dopo aver spogliato l'adolescente l'ha costretto a cantare il brano delle "Spice" registrando la sua voce e nel frattempo torturandolo con acqua bollente e con una cravatta stretta intorno al collo.