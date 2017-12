Volevano procurarsi delle sigarette e hanno pensato di svaligiare una tabaccheria vicino a casa per prenderle senza pagare e senza essere costretti a mostrare i documenti di identità e rivelare la loro reale età. Sembra essere stato questo il movente della rapina avvenuta nel pomeriggio di sabato 16 dicembre alla tabaccheria di via Arzani, a Tortona. La banda, composta da cinque giovani, ha assaltato il negozio di tabacchi gestito da una signora di 73 anni e ha letteralmente ripulito gli scaffali, portando via di tutto. Non contenti, i cinque giovani hanno inoltre spintonato la proprietaria che stava cercando di fermarli, ferendola. La donna è stata soccorsa dalle forze dell'ordine e dai sanitari del 118 e al momento risulta aver subito una frattura alla gamba, probabilmente provocata dalla caduta a terra. I cinque giovani sono subito fuggiti, ma i carabinieri della compagnia di Tortona, guidati dal maggiore Carlo Giordano, non hanno impiegato molto tempo a smascherarli e a fermarli.

Gli autori del reato sono cinque ragazzini adolescenti del posto – quattro italiani e un lituano – di età compresa tra i 14 e i 12 anni. Gli uomini dell'Arma hanno proceduto prima a identificarli e poi a perquisirli per ritrovare la refurtiva. I due quattordicenni sono stati denunciati a piede libero per il reato di rapina, mentre gli altri tre minorenni, che non sono imputabili perché di età inferiore ai 14 anni, saranno comunque segnalati alla Procura del Tribunale per i Minorenni di Torino. Al termine delle operazioni tutti i minori sono stati affidati dai carabinieri alle rispettive famiglie.