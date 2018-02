L'allarme arriva direttamente dalla grande catena di supermercati Auchan e Simply che, attraverso i loro canali online di richiamo prodotti e nei negozi, hanno diramato un avviso di immediato di ritiro dal commercio di una “Tortina alla ricotta" confezionata, già finita sugli scaffali e nei carrelli dei consumatori. Il motivo del richiamo è la possibile presenza nel prodotto dolciario di corpi estranei di natura metallica. Il prodotto in questione è la “Tortina alla ricotta" da 300 grammi prodotta dalla ditta Stabinger srl, azienda dolciaria altoatesina con sede alla via Anderter 11, a Sesto, nella provincia autonoma di Bolzano.

Come spiega un comunicato rilasciato dal gruppo della grande distribuzione per segnalare ai consumatori il richiamo dal mercato del prodotto, il provvedimento, disposto ovviamente in via del tutto precauzionale, riguarda i lotti con scadenza 1 marzo 2018 e 22 febbraio 2018. Nello stesso avviso si comunica ai consumatori che avessero già comprato questi lotti del prodotto di non consumarli ma di provvedere alla restituzione presso l'esercizio commerciale dove è stato acquistato che dovrà provvedere anche a rimborsarne il prezzo.