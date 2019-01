Drammatico incidente stradale nella tarda serata di domenica lungo l'autostrada Torino-Pinerolo all'altezza dell'uscita Gerbole di Volvera. Due auto si sono scontrate violentemente causando la morte della passeggera di uno dei veicoli coinvolti e il ferimento dei due automobilisti. La vittima è una 28enne di Piossasco, sempre nel Torinese, che stava viaggiando col padre in direzione del capoluogo piemontese a bordo di un una Volkswagen Polo. Nell'impatto la giovane e il genitore sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d'urgenza all’ospedale San Luigi di Orbassano ma ad avere la peggio è stata la ragazza. I tentativi di rianimare la 28enne da parte dei medici infatti sono stati vani e poco dopo il suo arrivo in ospedale hanno dovuto dichiarane il decesso.

Resta ricoverato invece il padre le cui condizioni però non sarebbero gravi. Il 55ene è ancora in stato di shock dopo aver visto la figlia morire davanti ai suoi occhi.- Ferito e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pinerolo anche l'altro automobilista, un 45enne, che ora è ricoverato in condizioni non gravi. Secondo i primi rilievi da parte degli agenti della polizia stradale accorsi sul posto, la vettura con padre e figlia sarebbe stata tamponata violentemente dall'altra auto, un Dacia, per motivi ancora tutti da accertare. Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, l'autostrada è stata chiusa al traffico per circa tre ore, con uscita obbligatoria a Gerbole di Volvera. Sul luogo l schianto infati hanno lavorato per ore sanitari, Vigili del fuoco, polizia e uomini di Ativa, la concessionaria autostradale.