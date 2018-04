C'è ancora incredulità e sconcerto a Lucca dopo la terribile tragedia che ha colpito nel giorno di Pasqua la famiglia di Davide Surace, il 26enne rimasto ucciso in un terribile incidente stradale mentre era a bordo del suo motorino. Davide aveva lavorato nel bistrot dove era addetto di sala fino alle 18 di domenica e, dopo essersi intrattenuto con alcuni amici, stava rientrando a casa a Lunata, frazione di Capannori, dove lo attendeva la madre, ma purtroppo un tragico destino ha voluto che i due non si vedessero mai più. All'altezza di un incrocio considerato pericoloso perché già teatro di altre tragedie stradali, il motorino del 26enne si è scontrato con un'auto guidata da un cinquantenne lucchese: un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Comprensibile lo sconforto dei parenti quando hanno appreso della prematura scomparsa del giovane. La notizia ha lasciato attoniti familiari e amici a Uscio, nella città metropolitana di Genova, sua città di origine dove ancora vivono il padre e i suoi amici di infanzia, ma anche i tanti che lo avevano conosciuto e apprezzato in Toscana dove si era trasferito. Davide infatti lavorava da circa un anno in un noto locale del centro della città di Lucca dove il suo impegno era apprezzato da tutti. "Davide era un ragazzo formidabile: un esempio per tutti coloro che vorrebbero fare la sua professione. Aveva una dedizione speciale al lavoro ed aveva sempre una buona parola e un sorriso per tutti" hanno spiegato i titolari del locale che ha chiuso le porte per lutto.

Sul tragico incidente stanno indagando ora i carabinieri per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello scontro avvenuto intorno alle 20. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il giovane stava percorrendo la via Vecchia Pesciatina in direzione di Lammari quando arrivato all'incrocio con via dell'Ave Maria a Lunata si è scontrato con una Fiat Punto. Davide è stato sbalzato dalla sella contro il parabrezza dell'auto e poi è caduto sull'asfalto. Il personale del 118 ha provato a rianimarlo con il massaggio cardiaco per oltre mezzora ma per lui purtroppo non c'è stato niente da fare.