Doveva essere il suo ritorno trionfante nell'arena dopo e lunghe settimane di riposo forzato, tra ospedali e centri di recupero, a seguito di un grave infortunio causata dall'incornata di un toro, ma durante la prima esibizione pubblica ha subito la stessa sorte ad opera di un altro toro che lo ha mandato in ospedale. Protagonista della storia è il matador spagnolo Roman Collado che ha riportato ferite orribili quando un grande toro gli ha letteralmente squarciato la gamba sinistra con le corna durante l'esibizione, nel sud della Spagna. L'episodio domenica durante un evento di corrida a Siviglia. Le ferite erano così gravi che l'uomo ha avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza svolto immediatamente nell'infermeria dell'arena prima del trasporto urgente in ospedale dove è stato ricoverato.

Il toro gli ha trapassato la gamba sinistra da parte a parte con le corna causandogli una lesione di circa quindici centimetri. In particolare è stata danneggiata anche la struttura venosa e per questo è stato deciso un intervento immediato sul posto. In ospedale e con nuovi esami si accerterà poi la gravità delle conseguenze e non si esclude che il matador debba affrontare ulteriori operazioni e un nuovo lungo stop dalle arene. Román Collado era rimasto via dagli eventi di corrina per diverse settimane dopo essere stato ferito nel marzo scorso da un toro che lo aveva trafitto al braccio e al petto durante una esibizione a Valencia.