Tornerà libero entro pochi mesi dopo l'ennesima condanna per pedopornografia, Jon Venables, l'ex bambino killer che all'età di 10 anni seviziò e uccise il piccolo James Bulger, due anni. Come deciso all'epoca dei fatti dal tribunale, Venables, beneficia di una nuova identità, una sorta di programma di protezione testimoni attivato dopo la sua scarcerazione per proteggerlo da eventuali rappresaglie che quell'odioso crimine poteva scatenare contro di lui. Alla vigilia del suo ritorno in libertà il papà di James, Ralph Bulger ha chiesto che gli venga tolta la nuova identità perché tutti sappiano chi è e cosa ha fatto.

L'omicidio che traumatizzò il regno Unito avvenne nel 1993 a Bootle, cittadina in provincia di Liverpool e vide coinvolto un altro bambino di dieci anni, il piccolo Rob Thompson. I due ragazzini vennero identificati a poche ore dalla scomparsa di James dal centro commerciale ‘New Strane', grazie a una foto della video sorveglianza dove James si allontanava mano nella mano con loro. Il tribunale decise di giudicare i due ragazzi – che non mostrarono alcun segno di rimorso – come degli adulti e dispose per loro 8 anni di custodia rivelando i loro nomi e le foto alla stampa. La decisione ebbe un effetto devastante sulle vite dei familiari di Venables e Thompson, tanto che alla fine il tribunale decise di assegnare ai due ragazzi due nuove identità.

in foto: Ralph Bulger, il papà di James

Nel 2010 Jon Venables è tornato in carcere per possesso e diffusione di materiale pedopornografico, relativo al ritrovamento di 57 immagini sul suo computer. Nel 2013 il 31enne Venables è stato rilasciato dalla prigione per tornarci nuovamente nel novembre 2017, ancora una volta per possesso di materiale pedopornografico. Venables potrebbe tornare in libertà vigilata tra quaranta mesi. "È un insulto alla famiglia" ha commentato James, Ralph Bulger, che in questi mesi si batte perché Venables venga privato della nuova identità e reso riconoscibile come l'assassino di James e come pedofilo: "Sappiamo di cosa è capace – ha detto – Sta solo aspettando un'altra vittima. Assicuriamoci che non accada".