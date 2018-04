Torna l'incubo cimici in provincia di Vicenza: dopo le centinaia di segnalazioni dello scorso ottobre i fastidiosi insetti sono tornati a dare il tormento ai cittadini e la loro presenza è stata rivelata da Montecchio a Chiampo, da Noventa a Lonigo, passando per Grisignano e Longare. A quanto pare questi non piacevoli animali – che amano stanziare in zone con climi temperati – hanno trovato riparo nelle case delle persone e da qualche giorno, complice l'innalzamento della temperatura, soprattutto nelle giornate assolate sono tornate a imperversare nei giardini, negli orti e nei porticati, riempendo finestre, balconi e piante.

Non c'è comunque da avere nessun timore: la cimice asiatica Halyomorpha halys è infatti del tutto innocua per l’uomo e gli animali domestici. Non pungono. Non trasmettono malattie. La cimice non è dannosa per le piante ornamentali del giardino e per tenerla alla larga è consigliabile impiegare rimedi naturali senza ricorrere all’uso di insetticidi che possono risultare poco efficaci, necessitano di ripetute applicazioni e rischiano, quelli sì, di essere dannosi per le persone.

Tra i sistemi più efficaci c'è la farina fossile: sparsa direttamente negli angoli dove sono state avvistate le cimici, fuori dalla portata dei bambini, può risultare molto efficace. Alternativamente gli esperti consigliano erba gatta, menta o aglio, odiati dalle cimici. Sempre utili infine zanzariere e protezioni alle finestre onde evitare che si intrufolino in casa e lì si riproducano.