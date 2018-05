Probabilmente aveva deciso di approfittare del ritrovato bel tempo per inforcare la sua bici invece che prendere l'auto e con quella era andato in una vicina discoteca ma, il mattino successivo, un tragico destino ha voluto che la sua corsa si fermasse per sempre sulla strada del ritorno. Federico Dottori, 25 anni, è stato investito e ucciso da un'auto domenica mattina a Porto Recanati, nel Maceratese, mentre rientrava a casa in sella alla sua bicicletta. Il dramma poco prima delle 5,30 nella zona di Scossici dove il giovane stava pedalando in direzione di casa a Loreto, a nemmeno un chilometro di distanza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 25enne era da poco uscito da un vicino locale quando un'auto lo ha travolto in pieno sbalzandolo in un campo al lato del carreggiata.

Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Quando è scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Camerino e Macerata, che erano già in zona per i controlli del sabato sera, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. L'uomo al volante della vettura, un altro giovane di 22 anni di ritorno da una serata, pare non si sia reso conto di niente, avrebbe sentito solo un grosso botto e si è fermato. I ragazzo è stato portato all’ospedale di Civitanova per essere sottoposto alle analisi di rito e ora è indagato per omicidio stradale. La notizia ha sconvolto parenti e amici che ricordano Federico come un ragazzo generoso e allegro che, per evitare di mettersi al volante con addosso la stanchezza della serata, amava salire in sella alla sua bicicletta dove purtroppo però ha trovato la morte.