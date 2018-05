Dopo aver trascorso una serata tra giostre e allegria col padre, stava tornando a casa col genitore quando durante il breve tragitto la loro auto è stata coinvolta in un tragico incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Così è morto nelle scorse ore il piccolo Marco Maio, un bambino di soli tre anni che viaggiava col padre lungo la strada statale 18 tra Paola e Fuscaldo, in provincia di Cosenza. La tragedia nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 2 quando padre e figlio stavano rincasando dopo aver trascorso la serata a Paola, dove era in corso una festa in strada con giostre e luna park. Durante il tragitto, per cause ancora da accertare, la Smart guidata dall’uomo ha sbandato, andando ad impattare contro un muro.

Nel violento impatto la piccola vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo finendo sull'asfalto. A prestare i primi soccorsi sono stati i famigliari del bambino che insieme ad altri amici seguivano con altre auto la vettura coinvolta nell'incidente . Il bimbo è stato poi immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Paola ma per lui non c'è stato nulla da fare e i medici hanno solo potuto dichiararne il decesso. Una notizia che ha lasciato sconvolto il padre che invece è uscito praticamente illeso dalla vettura. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti agenti della polizia di Stato e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini sull'accaduto, sequestrando anche l'auto.