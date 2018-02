Un audiolibro che accompagnerà gli ascoltatori in un vero e proprio viaggio attraverso etimologie, storie, significati e narrazioni di parole, ognuna relativa ad un tema speciale, dal mondo dei pirati fino a quello del cielo e delle stelle. Un intrattenimento di parole utili al pensiero, in una veste inedita e mai sentita prima. Più un'audioserie che un audiolibro. È ciò in cui gli ascoltatori potranno tuffarsi scaricando e ascoltando "Torna a casa, Lessico!" di Giorgio Moretti, autore che si occupa di divulgazione linguistica online, co-fondatore del sito unaparolaalgiorno.it e realizzato da Audible, una società di Amazon leader nel segmento dell’intrattenimento e dell’informazione audio digitale parlata di qualità.

Tra i segreti della lingua svelati da "Torna a casa, Lessico!", sarà possibile scoprire anche l’etimologia delle parole latine che abbiamo addomesticato e che si è soliti richiamare nei discorsi. O ancora i significati figurati legati ai nomi dei personaggi storici più celebri, che ricorrono nelle frasi più comuni di ogni giorno.

L’obiettivo di Torna a casa, Lessico! è quello di far riscoprire a tutti gli ascoltatori, in modo nuovo, con cornici narrative, parole che meritano di essere valorizzate, termini consueti che scivolano sotto radar, o che comprendiamo solo superficialmente, o altri potenti che non rientrano nel nostro parlare quotidiano. Con ‘Una parola al giorno’ lavoro per portare alla luce l’incredibile meraviglia nascosta nelle parole, e quindi dei pensieri. Con Torna a casa, Lessico! credo di essere riuscito a portare questo lavoro su un piano diverso, mai visto né sentito. Gli amici di Audible, che hanno l’occhio lungo, ne hanno promosso il potenziale, e oggi tutto questo diventa una realtà accessibile a tutti, in qualsiasi momento.

