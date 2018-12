"L'hanno tormentata fino alla fine", così gli amici più intimi della 16enne Darian Rouse hanno raccontato dei soprusi che l'adolescente di 16 anni subiva quotidianamente in classe da parte dei bulli prima che fosse trovata esanime in casa lunedì scorso, probabilmente a seguito di un suicidio. La sedicenne britannica, che frequentava la Calderside Academy di Glasgow in Scozia è stato trovata priva di sensi dai genitori nella sua stanzetta nella serata di domenica. Per lei inutili i successivi soccorsi medici e i tentativi disperati di salvarla. Trasportata in ospedale, è morta nella serata di lunedì senza mia più riprendersi.

La polizia scozzese ha confermato che una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata trovata poco bene a Hamilton domenica sera. Una portavoce della polizia scozzese ha detto: "Verso le 22.25 di domenica la polizia è stata chiamata sul posto. Una ragazza di 16 anni era esanime. Erano presenti servizi di emergenza e un'ambulanza che l'ha portata all'ospedale di Hairmyres dove è morta lunedì sera. La morte non viene considerata sospette. Le indagini sono in corso per stabilire le circostanze complete della morte e un rapporto sarà inviato al Procuratore ". Per gli amici però no c'è alcun dubbio, la giovane si sarebbe tolta la vita perché continuamente presa di mira dai bulli tanto da terrorizzarla .